28 Октября 2022
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В МГИМО заявили о несуверенности российского образования

Отдав образование и воспитание на откуп западным фондам и методикам, мы совершили стратегическую ошибку, потому что наших детей воспитывал противник. Об этом заявила профессор МГИМО Елена Пономарева, комментарий которой приводит ВЦИОМ.
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Она отмечает, что 30 лет преподает в вузе и видит, что студенты, учившиеся на Западе, возвращаются совсем другими, пропитанными чужими установками. Поэтому Запад так охотно и принимает к себе на обучение студентов во всего мира. А государство еще и стимулировало публиковаться в западных журналах.

"Сейчас необходимо переформатировать гуманитарное образование, но и в технологические вузы обязательно надо добавить глубокое преподавание истории. Необходимо написать собственные учебники, а не по лекалам, которые нам спустили разные "открытые общества". Необходимо провести аудит научно-исследовательских институтов, потому что у меня большие вопросы ко многим гуманитарным институтам, которые до сих пор продолжают производить знания на весьма сомнительных концепциях — от Хантингтона до Бжезинского. Иначе, получается, что мы сами реализуем "культуру отмены" себя внутри своей же страны", - говорит Пономарева.

На днях декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян на круглом столе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ рассказал о том, что само государство много лет поощряло вузы смотреть на Запад и ориентироваться на западные рейтинги. Для этого нужно было угождать западным журналам.

Теги: образование, студенты



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