ЕСПЧ встал на сторону лидера свердловского "Яблока" в деле о вымогательстве

Европейский суд по правам человека встал на сторону лидера "Яблока" в Свердловской области Максима Петлина по делу 2013 года. Как сообщил Накануне.RU его адвокат Сергей Колосовский, после такой победы обвинительный приговор с его подзащитного должны снять, однако все как будет на самом деле - покажет время.

Напомним, речь идет о деле по статье "Вымогательство". На момент разбирательств Петлин был депутатом гордумы Екатеринбурга и заявлял о якобы незаконных действиях ЗАО "Форум-групп" при строительстве ретейл-парка "Радуга". 10 лет назад депутат вел активную общественную деятельность по этой теме: направлял жалобы в различные инстанции, инициировал протестные акции, привлекал экологов, выступающих против вырубки деревьев под застройку. По итогу дело дошло до суда.

Тогда "Форум-групп" предложило Петлину материальную помощь в виде компенсации за личный вред, если тот заберет иск против застройщика. Последний посоветовался с юристами и согласился, заявив, что направит деньги на реализацию общественных проектов. По словам адвоката, вся эта информация была записана на аудио, однако по итогу в отношении депутата завели уголовное дело за вымогательство и его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Из-за длительности разбирательств и судебного процесса, во время которого подсудимый находился в СИЗО, он почти сразу смог претендовать на освобождение по УДО.

Несмотря на это, Петлин захотел отстоять свое доброе имя, для чего обратился в ЕСПЧ и выиграл процесс.

"В идеальном мире это решение должно было повлечь отмену приговора, однако как события будут развиваться сейчас, не знает никто. Примечательно, что год назад ЕСПЧ предложил Петлину и правительству РФ решить дело миром, указав, что прецедентная практика по таким делам сформирована, с учетом ее правительству предлагалось выплатить Петлину 7,5 тыс. евро и прекратить дело за примирением сторон. Однако Максим посчитал, что признание нарушения гражданских прав важнее денег, и отказался от мирового соглашения. Впрочем, справедливости ради, когда мы написали об этом в Страсбург, нам ответили - спасибо за ответ, ваше правительство тоже отказалось", - рассказал Колосовский.

В результате суд признал нарушение ст. 8 Конвенции, а именно незаконность прослушки телефонных разговоров депутата, организованной ФСБ. Именно она и легла в основу обвинительного приговора. Таким образом, в пользу Петлина все равно были взысканы те же 7,5 тыс. евро. Адвокат добавил, что дальше материалы дела должны быть перенаправлены в Президиум Верховного суда, который и примет решение о пересмотре в связи с новыми обстоятельствами.