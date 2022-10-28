28 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Руководству МВД пора объяснить подчиненным незаконность "мобилизационных облав", - СПЧ

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) осудили действия сотрудников силовых ведомств, которые в регионах участвуют в так называемых "облавах", подстерегая граждан с повестками на улицах и у проходных заводов. В Совете Федерации поддерживают негодование правозащитников.

"Только вчера Ивановский губернатор давал публичный разнос военкому за "мобилизационные облавы", требуя наказать виновных. И тут же новости из Рыбинска Ярославской области с раздачей и заполнением повесток на проходной стратегического предприятия. Вопрос один: местные власти и военкомы наконец осознают, что это незаконно? Или нужно добиваться карательных мер, поскольку иначе не доходит?" – пишет в своем Telegram-канале член СПЧ Кирилл Кабанов.

"Руководству МВД наверное уже пора объяснить своим подчиненным на местах, что их основная задача - охранять закон, а не участвовать (даже на основании якобы благих намерений и инициатив, исходящих от других органов власти) в правонарушениях", - добавляет правозащитник.

Он посоветовал правоохранителям "не создавать дополнительных проблем ни себе, ни другим". "А в конечном итоге перестать создавать их в глобальном смысле - в стране", - заключает Кабанов.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что одним осознанием тут не обойтись: "Организаторов подобного рода "мобилизационных облав" нужно привлекать к ответственности, только в этом случае такая порочная и незаконная практика будет прекращена".

Теги: мобилизация, облавы, спч, повестки



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