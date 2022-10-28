Деятели культуры озабочены искренностью патриотизма властей и чиновников

Сразу несколько деятелей культуры выразили тревогу по поводу искренности патриотизма властей и чиновников.

Ведущая и журналист Анна Шафран считает, что чиновники пытаются оседлать патриотический подъем, чтобы выхолостить. Некоторые мероприятия последних дней навевают ей грустные мысли.

Сейчас происходят "особенно активные попытки чиновников оседлать искренний патриотический порыв русского народа, выхолостить его и поставить в стойло". А реализовывать "консервативный проект" будут приверженцы глобализма, готовые за хорошую зарплату притвориться кем угодно, лишь бы им выделяли бюджет, полагает Шафран.

Она отмечает, что среди чиновников было и есть слишком много тех, кто не видит будущего своих детей в "этой стране". Она разместила призыв к властям Санкт-Петербурга отменить трехдневное празднование "хелоина" в парке им. Бабушкина, куда зазывают даже детей.

Историк и культуролог Борис Якеменко также пишет про безразличие чиновников, которые относятся ко всему чисто формально. Да и государство не проявляет внимания к знаковым и символическим вещам.

"Им важны оболочки. Формы. Демонстрации. Презентации. Им важно, чтобы кричали патриотические лозунги, а патриоты ли это на самом деле – не важно. Им важно, чтобы стояли здания Большого театра, МХТ, театра Гоголя, а что внутри давно нет театров – не важно. Им важно провести презентацию нового проекта, отсалютовать бокалами на фуршете, а то, что проекта не будет, – не важно. Им важно подать правильные цифры наверх, а то, что жизнь не имеет никакого отношения к этим цифрам, - не важно", - сетует Якеменко.

Актриса Мария Шукшина тоже озабочена состоянием умов тех, кто наделен властными полномочиями.

"Патриотизм - это аккуратно сложенные папочки с отчетами, ну, или компьютерные файлы с четким расписанием мероприятий, фотоотчетов, вебинаров, семинаров, дурацких конкурсов, олимпиады (неважно, под каким флагом). Имитация бурной деятельности и воровство времени", - написала она.