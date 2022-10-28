28 Октября 2022
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Общество Сибирский ФО
Фото:Накануне.RU

В Кузбассе церковные власти проверят диакона, пугавшего мобилизованных гробами

Диакон из Кемеровской области, который пугал мобилизованных на спецоперацию гробами, должен будет пройти дисциплинарную комиссию.

"Как правящий архиерей, официально заявляю, что напутственные слова молодого недавно рукоположенного диакона не отображают позицию клириков Мариинской епархии", - цитирует РИА Новости обращении главы Мариинской епархии епископа Иннокентия (Ветрова).

В епархиальном управлении изданию сообщили, что с Соколовым уже проведена разъяснительная беседа. Скоро ему предстоит пройти дисциплинарную комиссию.

Причиной случившегося стало видео, сделанное в военной части города Мариинска (Кемеровская область). На кадрах клирик местной епархии, диакон Александр (Соколов) обращается с укором к мобилизованным на спецоперацию и спрашивает их, каким богам они молятся и почему не ходят в церковь.

"Где вы? Храмы пусты. Кому вы молитесь? Каким богам? Вы тут девяносто процентов христиан. Все крещеные, а в храме никого нет. Чего вы ждете? Пока гробы придут, что ли? Молиться надо! Прощения просить", - сказал он.

Проповедь диакона возмутила призывников. Из строя послышались призывы не поднимать тему смерти. Позже проповедь раскритиковали и жители Кемеровской области. В соцсетях отметили, что "лучше бы он ничего не говорил".

Напомним, на этой неделе в похожую ситуацию попал коллега опального дьякона, протоиерей Виктор (Иванов) из Уфы, который крестил в Донбассе участников СВО в мешках, предназначенных для "груза 200". В Уфимской епархии не увидели ничего зазорного в таком поступке, отметив, что батюшка в условиях отсутствия необходимых атрибутов пользовался тем, что оказалось под руками.

Теги: Кузбасс, Кемеровская область, диакон Александр (Соколов)



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