В МИД РФ заявили о блокировке удобрений из России на складах в Латвии

Около 80% удобрений, которые Москва готова безвозмездно передать беднейшим странам, в настоящий момент заблокированы на складах в Латвии, сообщили в МИД РФ.

Еще часть находится в портах Эстонии, Бельгии и Нидерландов. Правительства этих стран не разрешают их отправку по линии Всемирной продовольственной программы ООН.

В ведомстве подчеркнули, что Россия, в отличие от Украины, — один из ведущих экспортеров удобрений. Без российских удобрений голод будет угрожать "не только странам-потребителям продовольствия, но и странам-производителям".

В сентябре президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова бесплатно отдать 300 тысяч тонн удобрений развивающимся странам. Он пояснил, что такое количество удобрений скопилось в портах Евросоюза. Путин добавил, что сообщил об этом генсеку ООН Антониу Гутерришу.

7 сентября российский постпред при ООН Василий Небензя допустил отказ от продуктовой сделки, поскольку ряд договоренностей в части обеспечения экспорта из России не соблюдаются.

Напомним, 22 июля в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений.

В августе в российском МИД указали на несоблюдение Западом второй части зерновой сделки.