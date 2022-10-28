ТМК провела на заводах "День без дефектов"

28 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суровикин укрепляет тактическую слаженность

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество
Фото: Накануне.RU

ТМК провела на заводах "День без дефектов"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в рамках программы мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню качества, провела на заводах компании серию аудитов "День без дефектов". Эксперты комиссии под руководством директора по качеству и руководителя службы систем менеджмента качества ТМК проверили действующие на предприятиях системы технического контроля качества продукции и контроля за соблюдением технологической дисциплины, сообщает пресс-служба ТМК.

Аудиты прошли на Волжском трубном (ВТЗ), Орском машиностроительном (ОМЗ), Первоуральском новотрубном (ПНТЗ), Северском (СТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных, Таганрогском металлургическом (ТАГМЕТ) и Челябинском трубопрокатном (ЧТПЗ) заводах, а также на площадках ТМК Нефтегазсервис в Бузулуке и Екатеринбурге. Проверка на каждом из предприятий проходила в несколько этапов. Комиссия оценивала объективность системы технического контроля, повторно проверяя принятые и отбракованные в процессе приемки партии продукции, определяла объективность и эффективность процесса контроля технологической дисциплины при работе профильных заводских комиссий, а также выполнение планов по отгрузке и достижение корпоративных нормативов по качеству продукции.

Данные результаты станут базовыми при определении победителя в первом корпоративном конкурсе "Лидер качества ТМК". Победитель будет объявлен в начале ноября в преддверии Всемирного дня качества, который в этом году отмечается 10 ноября.

Теги: Трубная металлургическая компания, аудит качества, заводы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети