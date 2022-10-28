ТМК провела на заводах "День без дефектов"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в рамках программы мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню качества, провела на заводах компании серию аудитов "День без дефектов". Эксперты комиссии под руководством директора по качеству и руководителя службы систем менеджмента качества ТМК проверили действующие на предприятиях системы технического контроля качества продукции и контроля за соблюдением технологической дисциплины, сообщает пресс-служба ТМК.

Аудиты прошли на Волжском трубном (ВТЗ), Орском машиностроительном (ОМЗ), Первоуральском новотрубном (ПНТЗ), Северском (СТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных, Таганрогском металлургическом (ТАГМЕТ) и Челябинском трубопрокатном (ЧТПЗ) заводах, а также на площадках ТМК Нефтегазсервис в Бузулуке и Екатеринбурге. Проверка на каждом из предприятий проходила в несколько этапов. Комиссия оценивала объективность системы технического контроля, повторно проверяя принятые и отбракованные в процессе приемки партии продукции, определяла объективность и эффективность процесса контроля технологической дисциплины при работе профильных заводских комиссий, а также выполнение планов по отгрузке и достижение корпоративных нормативов по качеству продукции.

Данные результаты станут базовыми при определении победителя в первом корпоративном конкурсе "Лидер качества ТМК". Победитель будет объявлен в начале ноября в преддверии Всемирного дня качества, который в этом году отмечается 10 ноября.