28 Октября 2022
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Фото: Kremlin.Ru

Только президент может принять решение об окончании мобилизации – губернатор Камчатки

Мобилизационное задание в Камчатском крае выполнено, но говорить о завершении мобилизации в регионе губернатор Владимир Солодов не стал.

"На сегодняшний день все задачи, которые были поставлены перед Камчатским краем, выполнены в полном объеме. В то же время, поскольку мобилизация объявлена именно президентом Российской Федерации, то именно президент принимает решение о ее окончании. Поэтому статус на сегодняшний день именно такой", - сказал глава региона во время прямой линии с жителями Камчатки.

Он также не стал говорить, сколько граждан мобилизовали – "эти данные носят служебный характер".

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил о завершении мобилизационных мероприятий, поскольку задание было выполнено "раньше установленного срока". Срок он при этом не назвал.

Теги: владимир солодов, мобилизация, камчатка



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