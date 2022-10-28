28 Октября 2022
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Экономика Воронежская область
Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

Первый опыт рекультивации свалки по современным технологиям успешно проходит в Грибановском районе Воронежской области

В течение четырех последних месяцев в Грибановском районе Воронежской области проходят работы по  рекультивации многолетней свалки. Важно отметить, что это первый опыт в регионе по рекультивации с использованием современных технологий и экологически безопасной технологии.

Технология предполагает работы подрядчика по перемещению на край строительной площадки смешанных с грунтом залежей отходов, создание  так называемой карты — котлованв. Затем создание глиняного слоя по дну котлована с его утрамбовкой. Таким образом создается последний изоляционный слой, защищающий почву и грунтовые воды от вредоносных стоков. Сверху глины наносится слой песка, высотой не менее 15 см. 

рекультивация, дорожный каток, свалка(2022)|Фото: пресс-центр правительства Воронежской области

Над песочным слоем будет сформирована геомембрана — специальный многослойный материал, обеспечивающий еще более надежную изоляцию. И завершающий слой уже из чистой почвы и измельченных отходов. Затем все накроют еще одним искусственным изолятором и землей.  Сверху бывшей свалки планируется высадить многолетние травы.

рекультивация, поле, трава, покос(2020)|Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

"Из областного бюджета на рекультивацию этой свалки выделили 106 млн рублей. Завершить работы планируем к весне 2024 года. Работы идут со значительным опережением графика", - отметил губернатор Воронежской области  Александр Гусев.

Теги: рекультивация, свалка, технологии



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