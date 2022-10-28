Частичная мобилизация завершится до следующей недели, - "Ведомости"

Частичная мобилизация в России предположительно завершится до следующей недели, пишут "Ведомости". Издание ссылается на источники в парламенте и администрации президента.

Отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством.

Источник в Минобороны пояснил газете, что изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября – началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников. Он начнется 1 ноября.

Напомним, 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизация должна завершиться в течение двух недель. 21 октября его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что точной даты завершения частичной мобилизации пока нет.

Ряд регионов уже объявил о завершении мобилизационных мероприятий. При этом точное количество мобилизованных ни в одном из них не сообщается.