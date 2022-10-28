Дерипаска предрек "букет новых проблем" из-за экономического курса власти

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил о том, что в сегодняшнем кризисе в российской экономике на фоне глобальной рецессии отсутствие важных своевременных решений приведет к серьезным проблемам с занятостью и доходами населения. Мнением об этом Дерипаска поделился в своем Telegram-канале.

"До тех пор, пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведем программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20-25 трлн рублей, мы не сможем запустить экономический рост", - написал Дерипаска.

Предприниматели и население не будут брать кабально дорогие кредиты ни на что, считает бизнесмен, а иностранных инвесторов даже из самых дружественных стран не привлечь в страну с таким запредельно высоким курсом рубля, который делает неконкурентоспособным любое производство, включая сельхозпродукцию.

"Все идеи с госинвестициями по импортозамещению, по созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитие логистики и переработки – все пойдет прахом. Не будет никакого экономического подъема в стране с таким высоким по стоимости долгом (не забываем еще про серьезную обузу для бизнеса и экономики в виде изживших себя судебной и правоохранительной систем). Ведь налетим уже до конца следующего года по полной на новый, так сказать, букет экономических и социальных проблем. Зачем?" - подытожил Дерипаска.

Напомним, сегодня состоится заседание Центробанка. Большинство аналитиков считает, что ЦБ во время этой встречи не будет менять текущую ключевую ставку в 7,5%. Впрочем, ряд экспертов допускает, что ставка снизится еще – до 7,25% или даже до 7%.