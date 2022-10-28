28 Октября 2022
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Общество В России
Фото: AP Photo / Francesca Ebel

Дугин заявил о необходимости суверенного языка

Суверенитет невозможен без суверенного языка. Об этом заявил философ Александр Дугин на круглом столе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему: "Противодействие враждебным нарративам в информационной, культурной и образовательной среде".
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Дугин считает, что речь должна идти не о суверенных нарративах, а о суверенном языке, на котором можно будет высказать миллиарды суверенных нарративов. Сейчас сами понятия, которыми мы пользуемся, являются чуждыми.

"Если язык суверенен, то и дискурс будет суверенен. Мы сейчас хотим, чтобы, пользуясь либеральным западным языком, формулировать на нем наш суверенный российский дискурс. Пока мы говорим на "пиджин инглише". Но у нас совершенно другое представление о человеке. Западный человек - это постгендер, переходящий в искусственный интеллект, киборга, который освобождается от коллективной идентичности, от нации, религии, пола, а завтра - и от принадлежности к человеческому роду. Это есть программа европейского языка. Нам же нужен русский человек. Это не индивидуум. Это личность, которому нужны семья, народ. Это соборная коллективная личность. У нас расхождение относительно базового определения человека. Поэтому мы обречены на разработку суверенного языка. Нужно переписать все учебники по социологии, политологии, поставив туда русского человека. У нас меняется подлежащее, оно другое", - рассказал философ.

Вторая масштабная проблема - это представление о мире, которое вместе с западным языком тоже становится западным.

"Даже естественные науки западоцентричны. Они были созданы и внедрены на Западе, игнорируя все другие картины мира. Но русский космос совершенно другой. Наши исследования в науке отталкивались от принципиально других интуиций о структуре реальности. Мы по-другому понимаем и действие. Это скорее аристотелевский "праксис", а не "технэ". Русские делают не так, как все остальные. Практика - это результат свободного творчества, а не техническое исполнение. Значит, и экономика и наука у нас другая. И в наших действиях не утилитарное, а этическое измерение, - чтобы сделать прекраснее, справедливее. Вот что такое русское дело. Иначе мы не придем к Русскому Миру. Подчеркну, что смена нарратива без смены языка будет невозможной", - заключил Дугин.

Проблема засилья иностранных слов в русском языке, прежде всего англицизмов, периодически поднимается законодательной и исполнительной властью.

Теги: Александр Дугин, язык, суверенитет



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