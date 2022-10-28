480 семей прикамских мобилизованных попросили позаботиться о них: купить дрова, починить проводку, помочь с уходом

От семей мобилизованных в соцслужбы Пермского края поступило свыше 1,7 тыс. вопросов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Более 480 семей обратились за решением бытовых вопросов – привезти дрова, доставить лекарства, помочь с уходом за пожилыми родителями, отремонтировать печь, электропроводку. Еще у 435 семей есть потребность в предоставлении кредитных каникул, 710 нуждаются в содействии с оформлением документов на меры соцподдержки. Ведется работа по консультированию по различным юридическим вопросам, а также оказывается психологическая помощь.

Руководитель регионального Минсоцразвития Павел Фокин сообщил, что совершил выезды в несколько территорий Прикамья, чтобы проверить, как администрациями муниципалитетов и территориальными органами соцзащиты организована работа с семьями.

По его словам, муниципалитетами выстроен диалог по координации действий с военкоматами, соцзащитой и другими службами в части поддержки семей мобилизованных.

"Работа по таким вопросам в округах выстроена хорошо, большую помощь оказывают в том числе волонтерские организации", – сказал министр.