В Херсонской области при артобстреле погибли 23 чеченских бойца, 58 ранены - Кадыров

В результате артобстрела в начале этой недели в Херсонской области погибли 23 бойца одного из чеченских подразделений, ранены 58 человек, в том числе четверо получили тяжелые ранения, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Да, в тот день потери в одночасье с нашей стороны были большие, но чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса. И если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина. Все мы мечтаем погибнуть на пути Аллаха. Да примет Всевышний их газават!" – написал по этому поводу глава республики в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в тот же день "как акт возмездия" чеченцы провели вылазку, в ходе которой убили около 70 человек.

На похороны погибших в зоне СВО республиканские власти выделят 1 млн руб., еще 12 млн руб. выплатит семье погибшего государство. Ранены получат три миллиона. Также семьям погибших обеспечат паломничество в Мекку.