28 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва ВСУ, - Губарева

Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что Херсон и подступы к городу укрепляют на случай прорыва ВСУ.

"Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города", — цитирует ее РИА Новости.

Губарева отметила, что снижение числа жителей в Херсоне позволяет тщательнее проводить проверки по выявлению диверсионно-разведывательных групп или сторонников ВСУ.

27 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на данный момент в городе и соседних населенных пунктах после начала перемещения осталось около половины жителей - 150-170 тысяч, пишет Regnum. Администрация Херсонской области также перемещена на левобережную часть.

Теги: херсон, всу, губарева



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