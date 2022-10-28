Алексей Вихарев подарил детям Екатеринбурга очередную детскую площадку

В Екатеринбурге появилась еще одна детская площадка с игровым комплексом. В покупке и установке помог депутат гордумы Алексей Вихарев, к которому обратились жильцы дома по ул. Старых Большевиков, 24.

При поддержке депутата во дворе появился игровой комплекс, качели и песочница, которую можно закрывать от непогоды. Открытие детской площадки праздновали всем двором, а для маленьких жителей дома были приглашены аниматоры, с развлекательной программой.

"Это красивый результат совместной работы. К сожалению, не всегда так. Ко мне поступают десятки обращений с подобными просьбами, но провести голосование и коллективно подтвердить свое желание получается у единиц", - отметил Вихарев.

Напомним, что в этом месяце депутат помог с благоустройством спортивной площадки для жителей Орджоникидзевского района. Жильцы дома на ул. Стачек, 70 долгое время не могли самостоятельно сделать резиновое покрытие, поскольку на счету дома было недостаточно средств.

До этого Алексей Вихарев организовал для жителей дома на Уралмаше праздник в честь 55-летнего юбилея дома.