27 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото:http://www.power-technology.com/

Путин заявил, что решение Южной Кореи снабжать Украину оружием, разрушит отношения с РФ

 Решение вооружать Украину со стороны Сеула могут негативно сказаться на отношениях Южной Кореи с Россией. ВО время пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай" глава государства Владимир Путин заявил, что подобные действия будут понемногу разрушать отношения между странами.

"У нас очень добрые отношения с Республикой Корея. И мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с КНДР. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения", - отметил президент.

В качестве примера Путин задался вопросом, как бы Южная Корея отреагировала, если бы РФ возобновило сотрудничество по ядерному направлению с КНДР?

Теги: Южная Корея, оружие, поставка



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