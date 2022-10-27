Воспитателей детсадов и учителей колледжей хотят освободить от частичной мобилизации

Учителя, работающие в учреждениях среднего профессионального образования, а также педагоги в дошкольных образовательных организациях могут получить льготу на частичную мобилизацию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минпросвещения РФ, который уже проводит соответствующую работу с федеральными органами власти.

Отказ мобилизовать педагогических работников детских садов и колледжей позволит обеспечить основные потребности образования, сохранить интеллектуальный потенциал отрасли образования и избежать риска перерыва в процессе обучения. На сегодняшний день вопрос находится на согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти.

Напомним, Госдума в третьем, окончательном чтении разрешила мобилизацию граждан с судимостью за тяжкие преступления.