27 Октября 2022
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Общество В России
Фото: 1 канал

"Происки Кремля". Путин рекомендовал Западу придумать аргументы получше

Глава РФ Владимир Путин рекомендовал Западу не сваливать каждое действие России на "происки Кремля" и перестать видеть в каждой альтернативной точке зрения "угрозу демократии". По его словам, западным оппонентом стоило бы начать с себя, обдумать и изложить свое мнение более концептуально.

Президент отметил изменение либеральной идеологии, когда изначально речь шла о свободе слова и действий. Однако уже в ХХ веке, по его словам, либералы стали заявлять о "врагах" открытого общества, отмечая, что свобода таких "врагов" должна быть ограничена или вовсе отменена.

"Вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России не исходит - это все "происки Кремля". Ну на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов, любая, воспринимается как "происки Кремля", "рука Кремля". Ну бред какой то", - заявил Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он также добавил, что нельзя все сваливать на "козни Кремля", а потому Западу следует "как то поинтереснее изложить свою точку зрения".

Теги: Путин, Кремль, Запад, демократия



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