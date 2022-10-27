СМИ: На ТНТ под предводительством Канделаки поменяется контент

На телеканале ТНТ постепенно будет меняться контент. На смену шоу с комиками вроде "Comedy Баттл" и "Импровизация" придут сериалы, пишет Telegram-канал Baza. После того, как в феврале канал возглавила Тина Канделаки, был взят курс на приостановку съемок комедийных программ.

ТНТ приостановил производство комедийных шоу "Импровизация", "Импровизация. Команды", "Где логика" и "Двое на миллион".

Хотя сейчас на канале идет новый сезон "Импровизации", снят он был еще в апреле, с тех пор новых съемок не было.

Под удар попал и новый "Comedy Баттл" — его перенесли на следующий год, поскольку из-за спецоперации и мобилизации часть комиков покинула страну.