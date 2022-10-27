Мобилизованного отца-одиночку из Чайковского вернули домой из Елани

Отец-одиночка из Чайковского получил отсрочку от мобилизации. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ, у молодого человека, который отправился в учебный центр Елани, дома остался годовалый сын.

Выяснилось, что ухаживать за ребенком фактически некому. Народный фронт обратился по ситуации к военкому и командиру подразделения - удалось отстоять право молодого человека на отсрочку.

Частичная мобилизация идет более месяца, поэтому большая часть обращений поступает уже из учебных центров Тюмени и Елани, где размещаются пермяки. Не все успели вовремя подготовить документы, необходимые, чтоб доказать свое право на отсрочку – например, о наличии серьезных заболеваний. Несколько человек с гепатитом С получили направление на анализы, подтвердили диагноз, после чего отправились домой.

Всего в Пермском крае центр содействия ошибочно мобилизованным пермякам, созданный на площадке регионального отделения Народного фронта, оказал помощь 52 гражданам и их семьям.

"Напоминаем, что перед нами не стоит задачи помочь избежать мобилизации. Мы помогаем избежать конкретно ошибок при мобилизации", - подчеркнула член регионального штаба Народного фронта в Пермском крае Елена Лебедева.