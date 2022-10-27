Глава Екатеринбурга ушел в отпуск

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отправился в отпуск. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе местной администрации.

На время отдыха обязанности градоначальника перейдут его первому заместителю Игорю Сутягину. По данным некоторых СМИ, в отпуске глава уральской столицы пробудет до 1 ноября.

Напомним, что губернатор Свердловской области накануне также ушел в запланированный отпуск, в котором пробудет до 31 октября. Его обязанности до конца месяца будет исполнять первый замгубернатора региона Алексей Шмыков.