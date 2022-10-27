Новый аппарат для гемодиализа появился в челябинской ОДКБ при помощи Благотворительного фонда РМК

Современный аппарат для процедуры гемофильтрации появился при поддержке Благотворительного фонда РМК в отделении реанимации и интенсивной терапии №2 Челябинской ОДКБ. Оборудование жизненно необходимо для проведения экстренного гемодиализа с ультрафильтрацией детям с острой почечной недостаточностью, сообщили Накануне.RU в фонде.

За последние два года резко возросло количество детей с гемолитико-уремическим синдромом – он связан с закупоркой мелких кровеносных сосудов, что приводит к тяжёлому поражению почек. И если срочно не провести процедуру гемодиализа, то жизни ребёнка может угрожать опасность.

Челябинская детская клиническая больница – единственное медучреждение в области, где проводится процедура гемодиализа детям. Аппарату для гемодиализа приходится работать в интенсивном режиме, потому что очень часто в отделении находятся сразу несколько пациентов, которым необходима процедура гемофильтрации.

Раньше в отделении реанимации и интенсивной терапии №2 был только один аппарат, который работал практически в круглосуточном режиме. Новинка, которую приобрел Благотворительный фонд РМК, поможет оказывать помощь большему количеству больных, пояснила главный врач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева.

"Если детям нужна помощь, они должны получить её своевременно", – подчеркнула руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.