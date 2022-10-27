27 Октября 2022
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба ЧОДКБ

Новый аппарат для гемодиализа появился в челябинской ОДКБ при помощи Благотворительного фонда РМК

Современный аппарат для процедуры гемофильтрации появился при поддержке Благотворительного фонда РМК в отделении реанимации и интенсивной терапии №2 Челябинской ОДКБ. Оборудование жизненно необходимо для проведения экстренного гемодиализа с ультрафильтрацией детям с острой почечной недостаточностью, сообщили Накануне.RU в фонде.

За последние два года резко возросло количество детей с гемолитико-уремическим синдромом – он связан с закупоркой мелких кровеносных сосудов, что приводит к тяжёлому поражению почек. И если срочно не провести процедуру гемодиализа, то жизни ребёнка может угрожать опасность.

Аппарат для гемодиализа(2022)|Фото: пресс-служба ЧОДКБ

Челябинская детская клиническая больница – единственное медучреждение в области, где проводится процедура гемодиализа детям. Аппарату для гемодиализа приходится работать в интенсивном режиме, потому что очень часто в отделении находятся сразу несколько пациентов, которым необходима процедура гемофильтрации.

Раньше в отделении реанимации и интенсивной терапии №2 был только один аппарат, который работал практически в круглосуточном режиме. Новинка, которую приобрел Благотворительный фонд РМК, поможет оказывать помощь большему количеству больных, пояснила главный врач Челябинской областной детской клинической больницы Галина Киреева.

(2022)|Фото: пресс-служба ЧОДКБ

"Если детям нужна помощь, они должны получить её своевременно", – подчеркнула руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Мария Горшкова(2022)|Фото: пресс-служба ЧОДКБ

Теги: Благотворительный фонд РМК, аппарат для гемодиализа



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