Песков: Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что речь Владимира Путина в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай" будут читать и перечитывать.

"Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", — цитирует его РИА Новости.

Как сообщалось, 27 октября в Москве президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Тема заседания в этом году – "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

В прошлом году Путин в своем выступлении на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи заявил, что в мире наблюдается цивилизационный кризис. Также он отметил, что социально-экономические проблемы человечества обострились до такой степени, при которой в прежние времена случались мировые войны и кровопролитные общественные катаклизмы.