Собчак не уведомляла МВД о наличии у нее гражданства Израиля, - ТАСС

Журналистка Ксения Собчак не уведомляла органы МВД РФ о наличии у нее гражданства Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства.

Ранее источник РИА Новости заявил, что Собчак может грозить проверка, если выяснится, что она не уведомляла миграционную службу о наличии израильского паспорта.

Напомним, директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис подтвердил, что Собчак накануне приехала в Литву. Он пояснил, что журналистка является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву без визы и находиться в стране в течение 90 суток.

Собчак ранее отрицала наличие у себя паспорта гражданина другой страны.