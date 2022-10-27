27 Октября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Свердловской области на 55% сократилось количество фальшивых банкнот

В Свердловской области больше чем на 50% сократилось количество фальшивых денег. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

По данным ЦБ, в III квартале 2022 года работники банковской сферы региона обнаружили 62 банкноты Банка России с признаками подделки. Это на 55% меньше, чем в III квартале 2021 года, когда таких банкнот было 138. Сумма экономического ущерба составила около 260 тысяч рублей.

По-прежнему большую часть подделок составляют пятитысячные – в этом году их было выявлено 49 штук, в прошлом – 122 штуки. Меньше всего выявлено поддельных банкнот в 1000 рублей (девять), 2000 рублей (три) и 100 рублей (одна).

Специалисты напоминают, что если вам в руки попалась подозрительная банкнота, не пытайтесь ею расплатиться – за это грозит уголовная ответственность. Вызывающие сомнение деньги можно отнести на экспертизу в любой коммерческий банк. Такая экспертиза проводится бесплатно.

Теги: банкноты, подделки, ЦБ, Свердловская область



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