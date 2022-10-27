Ашманов: Необходимо Росинформбюро и ужесточение информационной политики

В условиях жесткого противостояния с Западом и продолжающейся военной операции России крайне необходим один "голос", который будет озвучивать единую государственную позицию. Такое предложение выдвинул член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, специалист в области искусственного интеллекта и информационных технологий, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов, выступая на круглом столе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Темой круглого стола было "Противодействие враждебным нарративам в информационной, культурной и образовательной среде". Ашманов обратил внимание, что противодействие должно начинаться с порядка в своем доме.

"Наконец-то возник аналог ГКО. Мне кажется, в его рамках должно возникнуть Росинформбюро, которое станет единым голосом государства. У нас нет Левитана, все говорят вразнобой: Песков - одно, Конашенков - другое, военкоры - третье, Захарова - четвертое. Так нельзя. Говорят, что люди боятся плохих новостей. Но в 1941 году мы каждый день оставляли города, и эта правда сообщалась Левитаном всей стране. И мы это выдержали. У этого Росинформбюро должна быть и вторая функция - военная цензура. Пропаганду вражескую нужно душить, пока она не распространилась. Кто-то должен очень быстро принимать решение, вплоть до телефонного права. Звонить в СМИ и говорить: если ты сейчас это не снимешь, к вечеру у тебя не будет лицензии. Так должно происходить управление мобилизованной страной", - считает эксперт.

Он рассказал о том, какая до сих пор ситуация в информационном поле. Его компания занимается мониторингом соцсетей и интернета в непрерывном режиме, наблюдая за информационным пространством в режиме реального времени. И он подчеркивает, что силы неравны.

"Там переключилась на войну с нами вся киберпреступность, а на Украине лет 15 было дикое поле, откуда не было выдачи. И все эти хакеры переключились на войну с нами. Это десятки тысяч очень профессиональных людей - по наливанию трафика, по взламыванию, распространению фейков и т.д. Мы не можем делать то же самое. Во-первых, у нас нет столько ресурсов. Суммарно мы оцениваем эту группировку на Украине, которая управляется 77-й бригадой спецопераций из Лондона, в 1-2 млрд долларов в месяц. Кроме того, у них бесконечный запас кадров. Только в США и Канаде около 4 млн наших соотечественников. Они нас не очень любят, и их очень легко рекрутировать", - сказал Ашманов.

Он отмечает, что главное - это не пытаться действовать симметрично.

"Мы не может врать, как они. Это ложная практика, что давайте создадим своих ботов и будем делать, как они. Те, кто у нас как бы отвечает за пропаганду, регулярно сейчас производят фейки топорные в стиле украинцев. Это нельзя делать. Эффективно работающие украинцы своих "перепрошили", там полностью замененное сознание. Но нам своих обманывать и перепрошивать не нужно. Кремлеботов действительно пытались создать много раз. Это абсолютно вредная идея. А какие есть идеи? Это блокировки. Мы продолжаем мониторить "Твиттер", "Фейсбук" и "Инстаграм" (запрещенные за экстремизм в России). Роскомнадзор пытаются высмеивать, мол, все же знают, что такое VPN, но в реальности ситуация такая: даже маленькие барьеры убивают аудиторию, и сейчас их аудитория падает. Постепенно аудитория там сжимается и становится гомогенной. Там остаются только либерасты, которые друг другу рассказывают, как они против войны, против России и как они уже уехали. Мы видим, что "Инстаграм" уже на порядок упал, "Фейсбук" - процентов на 40, а "ВКонтакте" и "Телеграм" резко выросли. Но мы не знаем, наш ли "Телеграм". Мы все на него положились, а это серьезный вопрос. "Ютуб" же у нас немножко приглаженный, если заходишь из России. А если не из России - это абсолютная антироссийская пропаганда и поддержка украинской повестки. На мой взгляд, уже этой осенью "Рутуб" и видео "ВКонтакте" вполне способны заменить "Ютуб". Но проблема в том , что наши соцсети до сих пор живут старым и не понимают, что идет информационная война. Мне присылают из ДНР списки очень нехороших пабликов, например "Типичный Донецк", "Типичный Харьков" и т.д. Их не удаляют. Местные власти с ними пытаются бороться. А сисадмины наших соцсетей отвечают: дайте представление в Прокуратуру - и мы закроем. Я обращаюсь в Администрацию президента с этими списками, в Роскомнадзор. Оттуда начали в сентябре звонить, что да, закрывают, есть представление Прокуратуры. Это Роскомнадзор так работает, он ничего не закрывает. Но такие вещи должны делать сами соцсети. Закон о саморегуляции они не и выполняют, и им надо вправить мозг, так как это совершенно недопустимые вещи", - заключил эксперт.