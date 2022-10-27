В Бердянске вводится военная цензура: у горожан будут выборочно проверять телефоны

Администрация Бердянска (юг Запорожской области) собирается ввести военную цензуру. В ее рамках силовики начнут выборочно проверять у горожан мобильные телефоны, будет отслеживаться наличие подписок на проукраинские ресурсы, сообщает РБК со ссылкой на сообщение администрации.

Введение военной цензуры в Запорожской области возможно в рамках военного положения – его своим указом на территории региона ввел президент России Владимир Путин.

"С сегодняшнего дня в Бердянске правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима", — говорится в сообщении администрации Бердянска.

Контроль будет проводится в соответствии с законами об иноагентах и дискредитации российской армии: "Вполне естественно, что граждане, подписанные на такие ресурсы, потенциально рассматриваются как пособники киевского режима – иностранные агенты".

При обнаружении подписок в первый раз гражданам будут выдавать предупреждение, в дальнейшем за это будут штрафовать, "за злостные нарушения требований закона о деятельности иноагентов" власти города грозят уголовной ответственностью.