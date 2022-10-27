Сенатору Климову предложили "сдерживать полет фантазии" насчет уехавших россиян

В Кремле и Совете Федерации не все разделяют мнение сенатора Андрея Климова о том, что некоторые россияне, уехавшие из страны после 24 февраля, могут попасть под действие закона об иноагентах.

Ранее зампред комитета СФ по международным делам Климов заявил журналистам: "Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил по этому поводу: "Мне неизвестно о трактовках этого закона, с точки зрения правоприменения здесь никакой позиции у нас нет. По всей видимости, высказано частное мнение".

А коллега Климова, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас высказался еще более жестко: "Коллеги, давайте сдерживать полёт фантазии".