27 Октября 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Сенатору Климову предложили "сдерживать полет фантазии" насчет уехавших россиян

В Кремле и Совете Федерации не все разделяют мнение сенатора Андрея Климова о том, что некоторые россияне, уехавшие из страны после 24 февраля, могут попасть под действие закона об иноагентах.

Ранее зампред комитета СФ по международным делам Климов заявил журналистам: "Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил по этому поводу: "Мне неизвестно о трактовках этого закона, с точки зрения правоприменения здесь никакой позиции у нас нет. По всей видимости, высказано частное мнение".

А коллега Климова, глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас высказался еще более жестко: "Коллеги, давайте сдерживать полёт фантазии".

Теги: андрей климов, андрей клишас, совет федерации, россияне, иноагент



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