27 Октября 2022
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Березниках власти решили освободить семьи мобилизованных от платы за аренду жилья

В Березниках власти приняли решение поддержать семьи мобилизованных жителей города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, рассмотрен вопрос о возмещении родственникам мобилизованных березниковцев затрат на аренду жилья за счет средств местного бюджета. Для этого было утверждено необходимое расходное обязательство. Предоставление материальной помощи будет носить заявительный характер.

Также внесено дополнение в перечень категорий лиц, которые освобождаются от платы за питание в детских садах. Речь идет о матерях (или законных представителях) детей, отцы которых либо мобилизованы, либо проходят военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту и принимают участие в специальной военной операции.

Теги: аренда, жилье, мобилизованные, помощь, семьи



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