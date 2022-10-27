В Березниках власти решили освободить семьи мобилизованных от платы за аренду жилья

В Березниках власти приняли решение поддержать семьи мобилизованных жителей города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, рассмотрен вопрос о возмещении родственникам мобилизованных березниковцев затрат на аренду жилья за счет средств местного бюджета. Для этого было утверждено необходимое расходное обязательство. Предоставление материальной помощи будет носить заявительный характер.

Также внесено дополнение в перечень категорий лиц, которые освобождаются от платы за питание в детских садах. Речь идет о матерях (или законных представителях) детей, отцы которых либо мобилизованы, либо проходят военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту и принимают участие в специальной военной операции.