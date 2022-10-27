Малькевич: На сеть антироссийских телеграм-каналов выделены большие деньги

В антироссийскую информационную деятельность на Украине вкладываются большие ресурсы. Причем большие финансовые вливания сделаны в российские телеграм-каналы. Об этом заявил гендиректор телеканала "Санкт-Петербург", первый зампред Комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич на круглом столе Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на тему: "Противодействие враждебным нарративам в информационной, культурной и образовательной среде".

"С ноября только на развитие и содержание сеток телеграм-каналов, работающих против России в нашей стране и странах СНГ, Киев, а на самом деле его англосаксонские хозяева, будет тратить по 30 млн долларов в месяц. Это не считая пабликов в соцсетях, ботов, комментариев, разгонов фейков и т.д.", - сказал он.

На днях украинские телеграм-каналы сообщили, что в офисе Зеленского разработали план своей победы через дестабилизацию внутриполитической обстановки в России и военных побед на отдельных участках фронта. Там рассчитывают на раскачку ситуации, массовые протесты в Москве, переворот, приход прозападных сил и капитуляцию. В 2021 году на Украине был создан центр, специализирующийся на информационно-психологических операциях на территории России, и для этих целей в РФ создали или выкупили телеграм-каналы, которые недавно были объединены в единую информационную сеть с управлением в Киеве. Курируют проект британцы, которые задают нужные им смыслы и установки для россиян. После начала мобилизации в России в Лондоне было решено расширить сеть телеграм-каналов и создать больше тысячи мелких региональных каналов, которые должны формировать общественное мнение на основе западных нарративов. Бюджет был увеличен в несколько раз.