27 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Песков назвал слова Климова об уехавших после начала спецоперации личным мнением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова сенатора Андрея Климова о возможности применения закона об иноагентах к уехавшим из России после начала спецоперации его частным мнением.

"Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения", - цитирует Пескова РИА Новости. Он отметил, что в Кремле никакой позиции на этот счет нет.

Ранее Климов заявил, что россияне, уехавшие из страны после 24 февраля или после объявления о мобилизации, в некоторых случаях могут попасть под действие закона об иноагентах. Он напомнил, что обновленное законодательство об иноагентах, где есть упоминание о лицах, попавших под иностранное влияние, вступает в силу с 1 декабря этого года.

Теги: песков, климов, спецоперация



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