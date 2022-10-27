Песков назвал слова Климова об уехавших после начала спецоперации личным мнением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова сенатора Андрея Климова о возможности применения закона об иноагентах к уехавшим из России после начала спецоперации его частным мнением.

"Неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения", - цитирует Пескова РИА Новости. Он отметил, что в Кремле никакой позиции на этот счет нет.

Ранее Климов заявил, что россияне, уехавшие из страны после 24 февраля или после объявления о мобилизации, в некоторых случаях могут попасть под действие закона об иноагентах. Он напомнил, что обновленное законодательство об иноагентах, где есть упоминание о лицах, попавших под иностранное влияние, вступает в силу с 1 декабря этого года.