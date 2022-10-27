27 Октября 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Сенатор Климов призвал провести "духовную мобилизацию"

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, заместителя председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов призвал провести в России "духовную мобилизацию".

Под "духовной мобилизацией" сенатор подразумевает самые разные виды деятельности. Сопротивляться он предлагает Западу.

"США и Великобритания ведут достаточно грамотную антироссийскую деятельность, в том числе на поле боя. Поэтому духовная мобилизация является обязательным спутником нашей общей победы", - сказал Климов журналистам.

При этом сенатор не исключает, что текущая ситуация потребует от законодателей внести изменения в законодательство об иноагентах.

"Может быть в 2023 году нам придется еще что-то там подкрутить с учетом изменяющейся ситуации, но это не будут какие-то глобальные изменения", - сказал Климов.

Теги: андрей климов, духовная мобилизация, иноагенты



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