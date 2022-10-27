"Уралкалий" заключил сотрудничество с аграрно-технологическим университетом

Компания "Уралкалий" и "Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова" подписали соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-инновационной сферах деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В рамках соглашения стороны планируют осуществлять подготовку квалифицированных кадров для калийного производства, совместное проведение прикладных научно-исследовательских работ по проблемам использования агрохимии и почвенно-экологического мониторинга, а также исследований эффективности применения различных видов удобрений.

Как отметил гендиректор компании "Уралкалий" Виталий Лаук, сотрудничество "Уралкалия" с Пермским аграрно-технологическим университетом будет способствовать внедрению в АПК Пермского края лучших научных методик и инновационных технологий и обеспечит платформу для подготовки инженерно-технических специалистов с высоким уровнем компетенций.

Исполняющий обязанности ректора вуза Алексей Андреев рассказал о выгодах сотрудничества для университета.

"Уралкалий" — один из лидеров калийной промышленности России и один из самых привлекательных работодателей региона, в том числе и для выпускников нашего вуза. Прохождение учебных и производственных практик обучающихся станет залогом для трудоустройства. Уверен, что соглашение повысит научно-исследовательский потенциал вуза и придаст новый импульс развитию аграрного сектора экономики", - заявил он.