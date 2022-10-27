Администрация Херсонской области переехала на левый берег Днепра

Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, все задачи, стоящие по обеспечению жизнедеятельности региона, выполняются.

"Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются", - сказал РИА Новости замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.

По его словам, также не прекращается снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты. Городские службы работают в специальном режиме.

"Выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются. Херсон готов к отопительному сезону", - сказал Стремоусов.

Напомним, 26 октября врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил о том, что с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра уехали уже более 70 тыс. жителей.