27 Октября 2022
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Общество В России
Фото:instagram.com/xenia_sobchak

Захарова - о Собчак: Трудно представить, что борциня с лицемерием настолько лицемерна

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг журналистки Ксении Собчак.

"Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова добавила, что Собчак "полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны?", и теперь департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы "за нее ответило - гражданство Израиля".

"Представляю, как сейчас покрылись испариной все, кто через ее ресурсы продвигал заказные материалы, в том числе и в отношении государства, госслужащих и т.д. Это уже не черный пиар или шантаж. Тут посерьезнее "делишки", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, директор департамента госбезопасности балтийской республики Дарюс Яунишкис подтвердил, что Собчак находится в Литве. Он пояснил, что журналистка является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву без визы и находиться в стране в течение 90 суток.

Собчак ранее отрицала наличие у себя паспорта гражданина другой страны. Блогер покинула Россию после того, как два связанных с ней человека, коммерческий директор ее холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, были задержаны по уголовному делу о вымогательстве. Суд отправил под арест фигурантов дела. Если их признают виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. СМИ сообщали, что по делу планировалось задержать и саму Ксению Собчак, но она покинула пределы страны.

Теги: захарова, собчак



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