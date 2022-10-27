27 Октября 2022
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Общество В России
Фото:СКР

На основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина завели дело о дискредитации ВС РФ

ГСУ СКР по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела на основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Дело возбуждено по статье о фейках о Вооруженных силах РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

"По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый на своем канале "Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net." публично распространил заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Осечкина в розыск.

По неподтвержденным данным, Осечкин находится во Франции.

Правозащитный проект Gulagu.net в прошлом году опубликовал архив видеозаписей, свидетельствующих о систематических пытках и унижениях заключенных в ряде российских исправительных колоний. После публикации архивов в СМИ и соцсетях начались проверки в заведениях, подведомственных ФСИН, сменилось руководство службы.

Теги: владимир осечкин, gulagu.net, уголовное дело, дискредитация армии



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