"Урал" в Топ-8 фаворитов Кубка России

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга гарантировал себе место в плей-офф Кубка России, а беттинг-эксперты считают подопечных Виктора Гончаренко одним из восьми главных претендентов на завоевание трофея.

В четырех турах групповой стадии Пути РПЛ кубкового турнира «Уралу» удалось набрать 9 очков, что позволяет команде делить первое-второе места в квартете с московским ЦСКА. А главное – команда из Екатеринбурга уже точно не опустится ниже третьего места в группе и сыграет в плей-офф кубкового соревнования.

Столь уверенное выступление «Урала» в Кубке России, а также мощная форма, которую команда набрала по сезону в целом, позволили подопечным Гончаренко также стать одним из главных фаворитов кубкового турнира, по мнению экспертов беттинг-сферы. В частности, аналитики известной компании Winline, в чьей линии всегда можно найти широкий выбор объектов для пари на российский футбол, а также разнообразие бонусных и акционных предложений для игроков, включили «Урал» в восьмерку главных претендентов на трофей. На данном этапе сезона шансы коллектива из Свердловской области оцениваются в 7% вероятности.

Главным фаворитом турнира по-прежнему остается питерский «Зенит», которому эксперты отводят более 33% шансов на завоевание трофея. А в тройке основных претендентов «прописались» два московских клуба – «Спартак» и ЦСКА, чьи шансы оценены примерно одинаково – в 14% вероятности.

Отметим также, что скачав приложения букмекерских контор 2022, можно узнать еще и котировки на различные варианты достижений «Урала» на кубковом пути в этом сезоне. Например, вероятность того, что команда из Екатеринбурга дойдет до финала соревнования, оценена в 13% шансов, до полуфинала – в 23% шансов, а до четвертьфинала – в 40%.

Стоит напомнить, что в прошлом сезоне 2021/22 годов «Урал» завершил свои выступления в Кубке России еще на групповой стадии, не сумев выйти в плей-офф из «трио», в котором, помимо клуба из Екатеринбурга, выступали также КАМАЗ и владимирское «Торпедо».

Лучшим же достижением «Урала» в истории российских кубковых турниров является выход в финал. Такого успеха представитель Свердловской области добивался дважды. Сперва в сезоне 2016/17, когда в решающем матче «Урал» уступил московскому «Локомотиву» со счетом 0:2, а затем – в кампании 2018/19, когда единственным непреодолимым препятствием для уральцев стал все тот же московский «Локомотив», победивший в финале с минимальным преимуществом – 1:0.

*Новости компаний