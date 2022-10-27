СКР впервые прекратил уголовное дело о фейке о действиях Вооруженных сил РФ

Следственный комитет впервые прекратил дело о фейке о действиях ВС РФ. Дело в отношении жителя Нижнего Новгорода, возбужденное по ч. 1 статьи 207.3 УК РФ, прекратили за отсутствием состава преступления, пишет Telegram-канал правозащитного проекта "Сетевые свободы".

Дело возбудили после того, как нижегородец опубликовал в сети ссылку на видеоролик о событиях в украинском городе Буча в апреле этого года.

В постановлении следователя СКР говорится, что видео было опубликовано "до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина".

Защите удалось доказать отсутствие у обвиняемого умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ, отмечают "Сетевые свободы".