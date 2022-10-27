27 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

СКР впервые прекратил уголовное дело о фейке о действиях Вооруженных сил РФ

Следственный комитет впервые прекратил дело о фейке о действиях ВС РФ. Дело в отношении жителя Нижнего Новгорода, возбужденное по ч. 1 статьи 207.3 УК РФ, прекратили за отсутствием состава преступления, пишет Telegram-канал правозащитного проекта "Сетевые свободы".

Дело возбудили после того, как нижегородец опубликовал в сети ссылку на видеоролик о событиях в украинском городе Буча в апреле этого года.

В постановлении следователя СКР говорится, что видео было опубликовано "до выхода официального опровержения Министерством обороны Российской Федерации относительно событий, произошедших в городах Ирпень и Буча Республики Украина".

Защите удалось доказать отсутствие у обвиняемого умысла на публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о вооруженных силах РФ, отмечают "Сетевые свободы".

Теги: скр, фейк, уголовное дело, вооруженные силы, буча



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