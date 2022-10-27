Роспотребнадзор выяснит, где в Екатеринбурге отравились хоккеисты "Реактора"

Центральный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора организовал проверку после сообщения об отравлении игроков хоккейной команды "Реактор", приехавших на соревнования из Нижнекамска в Екатеринбург.

Напомним, что у пяти спортсменов выявлено заболевание острой кишечной инфекцией, из-за чего матчи МХЛ, которые должны были пройти 26 и 27 октября, были перенесены.

"Специалисты ведомства проверяют соблюдение требований санитарного законодательства в ресторане "Мезон", где питались хоккеисты. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, материала от сотрудников объекта общественного питания. На наличие возбудителей ОКИ бактериальной и вирусной этиологии взят материал от 5 игроков команды, у которых были клинические проявления заболевания", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты уже вручили предписание о проведении текущей и заключительной дезинфекции в гостинице "Московская горка" и ресторане "Мезон". За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Напомним, что в уральской столице "Реактор" готовился к матчу с "Автомобилистом". Теперь игра перенесена на 8 и 9 января следующего года.