27 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор выяснит, где в Екатеринбурге отравились хоккеисты "Реактора"

Центральный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора организовал проверку после сообщения об отравлении игроков хоккейной команды "Реактор", приехавших на соревнования из Нижнекамска в Екатеринбург.

Напомним, что у пяти спортсменов выявлено заболевание острой кишечной инфекцией, из-за чего матчи МХЛ, которые должны были пройти 26 и 27 октября, были перенесены.

"Специалисты ведомства проверяют соблюдение требований санитарного законодательства в ресторане "Мезон", где питались хоккеисты. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищи, сырья, воды, материала от сотрудников объекта общественного питания. На наличие возбудителей ОКИ бактериальной и вирусной этиологии взят материал от 5 игроков команды, у которых были клинические проявления заболевания", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты уже вручили предписание о проведении текущей и заключительной дезинфекции в гостинице "Московская горка" и ресторане "Мезон". За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Напомним, что в уральской столице "Реактор" готовился к матчу с "Автомобилистом". Теперь игра перенесена на 8 и 9 января следующего года.

Теги: Роспотребнадзор, Екатеринбург, Реактор, хоккей



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