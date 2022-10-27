Песков сообщил, что в Кремле в курсе сообщений о деле против Собчак

В Кремле в курсе сообщений о возможном статусе подозреваемой у журналистки Ксении Собчак по делу о вымогательстве.

"Видели", — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, два связанных с Собчак человека, коммерческий директор ее холдинга "Oсторожно Media" Кирилл Суханов и бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский, проходят по уголовному делу о вымогательстве. Суд отправил под арест фигурантов дела. Если их признают виновными, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. СМИ сообщали, что по делу планировалось задержать и саму Ксению Собчак, но она, якобы, покинула пределы страны.