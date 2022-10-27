27 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Улан-Уде задержали подозреваемого в краже 6,5 миллионов у екатеринбургской фирмы

Жителя Петропавловска-Камчатского задержали в Улан-Уде по подозрению в краже у екатеринбургской фирмы 6,5 млн рублей наличными. Об этом Накануне.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел в августе в офисе одной из городских компаний. Неизвестный проник в офис ночью, отжав защитные ставни. После он с помощью отвертки вскрыл немудреный сейф и похитил хранившиеся в нем наличные. Деньги принадлежали директору фирмы, продавшему до этого свою загородную недвижимость. Он же и обратился в полицию после вскрывшейся кражи.

Похититель был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными в офисе. Подозреваемого удалось опознать по броской татуировке креста на руке.

подозреваемый в похищении денег у работодателя в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

подозреваемый в похищении денег у работодателя в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Собрав улики с места преступления, полицейские смогли вычислить подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 39-летний житель Петропавловска-Камчатского, который уже успел уехать в Улан-Уде. Тогда оперативная группа сыщиков выдвинулась в республику Бурятия, где им удалось задержать предполагаемого похитителя.

подозреваемый в похищении денег у работодателя в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

подозреваемый в похищении денег у работодателя в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК Российской Федерации "Кража в особо крупном размере", за которое ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Теги: Улан-Уде, Екатеринбург, кража, сейф



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