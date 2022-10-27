27 Октября 2022
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Политика В России
Фото: john pulsipher/global look press

МИД РФ: Спутники США могут стать целями для удара при использовании на Украине

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов предупредил США о последствиях использования спутников в рамках конфликта на Украине.

Выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, дипломат заявил что в этом случае коммерческие спутники могут стать законной целью для удара.

"США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооруженных конфликтах", - сообщил Воронцов.

"Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара", - приводит его слова Regnum.

Напомним, в июне сообщалось, что за неделю до удара по буровым платформам "Черноморнефтегаза" американские коммерческие спутники снимали этот район Черного моря. По данным СМИ, спутники Worldview-1, Worldview-2 и Worldview-3 фотографировали район, где расположены буровые платформы, 11, 13 и 14 июня соответственно.

Также сообщалось, что американские коммерческие спутники фотографировали остров Змеиный, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области и Белгород накануне ударов ВСУ.

Теги: мид рф, спутники, сша



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