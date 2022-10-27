27 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге пенсионер умер за рулем и устроил ДТП

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля. Ему могло стать плохо за рулем.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась в среду вечером на улице Сыромолотова: предварительно установлено, что водитель "Лада Гранта" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в стоящий автомобиль "Ниссан Блюбер". Мужчина, управлявший "Ладой", скончался.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем "Гранты" сидел 71-летний пенсионер, имеющий стаж вождения 14 лет. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности. По предварительной информации, во время движения водителю стало плохо и он умер еще до ДТП.

ДТП(2022)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Точная причина инцидента будет установлена в ходе начавшегося следствия. В ГИБДД призывают не садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии. Если водителю стало плохо, лучше прекратить движение и переждать, вызвав "скорую помощь" или оповестив родственников о самочувствии.

ДТП(2022)|Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Теги: ГИБДД, пенсионер, ДТП, Екатеринбург



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