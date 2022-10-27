Чемезов предложил разрешить Минпромторгу заниматься поставками самолетов и вертолетов

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов считает важным наделить Минпромторг РФ правом централизованных оптовых поставок самолетов, вертолетов и другой техники.

"Считаем важным реализовать инициативу о наделении Минпромторга России правом осуществлять централизованные оптовые поставки промышленной продукции отечественного производства. Например, самолетов, вертолетов, автомобилей, станков и другой востребованной высокотехнологичной промышленной продукции в рамках госзакупок", - сказал ТАСС Чемезов.

По мнению Чемезова, "это, с одной стороны, даст гарантированные многолетние заказы для российских предприятий, с другой, позволит более рачительно использовать бюджетные средства за счет осуществления закупок по лучшим ценам".