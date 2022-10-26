В Норильске из шахты эвакуировались почти 40 человек из-за пожара на трансформаторной подстанции

В Норильске в шахте "Ангидрит" на глубине 70 метров загорелась трансформаторная подстанция, 36 человек эвакуировались, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал. Работа рудника в настоящее время приостановлена. На месте работают специалисты.

В компании "Норникель" сообщают, что на выполнении производственной программы инцидент не отразится. Шахта добывает ангидрит, используемый для приготовления закладочного материала подземных выработок.