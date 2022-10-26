Путин утвердил перечень банков, в которых запрещены сделки с долями иностранцев

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень банков, базирующихся в России, в которых временно нельзя совершать сделки с долями иностранцев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В списке - Ситибанк, Райффайзенбанк, "ОТП Банк", "Яндекс Банк", "Озон Банк", "Юникредит", "Вестерн Юнион ДП Восток", "Дойче банк", "Голден Сакс банк" и другие кредитные организации. Всего в перечень вошли 45 организаций.

Указ запрещает проведение сделок с акциями российских банков и долями в их капитале, владельцами которых являются граждане недружественных России стран и компании из таких государств.

Ограничение действует до 31 декабря 2022 года. В то же время вышеупомянутые сделки могут быть совершены на основании специального разрешения президента России.