26 Октября 2022
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Путин утвердил перечень банков, в которых запрещены сделки с долями иностранцев

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень банков, базирующихся в России, в которых временно нельзя совершать сделки с долями иностранцев. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В списке - Ситибанк, Райффайзенбанк, "ОТП Банк", "Яндекс Банк", "Озон Банк", "Юникредит", "Вестерн Юнион ДП Восток", "Дойче банк", "Голден Сакс банк" и другие кредитные организации. Всего в перечень вошли 45 организаций.

Указ запрещает проведение сделок с акциями российских банков и долями в их капитале, владельцами которых являются граждане недружественных России стран и компании из таких государств.

Ограничение действует до 31 декабря 2022 года. В то же время вышеупомянутые сделки могут быть совершены на основании специального разрешения президента России.

Теги: путин, банки, сделки с долями



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