26 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума "без свидетелей" одобрила в первом чтении бюджет страны на 2023 год

Госдума сегодня в первом чтении одобрила проект бюджета России на 2023 год и плановый период до 2025 года. Документ поддержали "единороссы", "Новые люди" и ЛДПР. Коммунисты и "Справедливая Россия – За правду" не стали поддерживать законопроект в первом чтении.

Бюджет предполагает, что расходы федерального бюджета составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году.

Доходы федерального бюджета составят 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024 году и 27,9 трлн рублей в 2025 году. Дефицит, согласно прогнозам, составит в 2023 году порядка 2% ВВП, или около 3 трлн рублей, закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. Ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться - до 0,7% в 2025 году.

В основу проекта бюджета был заложен базовый вариант прогноза социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы (авторства Минэкономразвития), который предполагает постепенное снижение цен на нефть марки Urtals (с $80 за баррель в 2022 году до $65 за баррель в 2025 году), умеренное ослабление курса рубля (с 68,1 до 72,2 рубля за доллар США) и возвращение к целевому значению по инфляции (4%) уже по итогам 2024 года (с 12,4% в 2022 году). Согласно базовому варианту прогноза, российская экономика перейдет к восстановительному росту в начале 2023 года, а по итогам 2024 года большинство основных показателей, включая ВВП, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, показатели уровня жизни населения, превысят в сопоставимых ценах докризисные значения.

Главный финансовый документ страны рассматривался без онлайн-трансляции.

Теги: бюджет, госдума, первое чтение



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