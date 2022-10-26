ТМК поддержала Единый день открытых дверей в рамках проекта "Профессионалитет"

На предприятиях Трубной металлургической компании (ТМК) состоялись профориентационные мероприятия в рамках Единого дня открытых дверей федерального проекта "Профессионалитет". Для школьников 9-11-х классов и их родителей провели профориентационное тестирование, экскурсии на производство, мастер-классы, квесты, викторины и встречи со специалистами. Всего в инициативе приняли участие более 850 человек в пяти регионах России, сообщает пресс-служба ТМК.

Мероприятия прошли на шести площадках ТМК, выступающих партнерами проекта "Профессионалитет", — Волжском (ВТЗ), Северском (СТЗ) и Синарском (СинТЗ) трубных заводах, Орском машиностроительном заводе (ОМЗ), а также Таганрогском металлургическом (ТАГМЕТ) и Челябинском трубопрокатном (ЧТПЗ) заводах. Гостям провели экскурсии по предприятиям и продемонстрировали производственные участки, лабораторные комплексы, кампусы Корпоративного университета ТМК2U.

Школьникам подробно рассказали о преимуществах участия в проекте "Профессионалитет", таких как практико-ориентированное обучение в сокращенные сроки, погружение в корпоративную культуру предприятия-работодателя с первого курса и гарантии трудоустройства. Для родителей провели собрания и консультации, где они получили подробные ответы на вопросы о востребованных профессиях, условиях работы, социальной политике и перспективах, которые ждут молодых специалистов на предприятиях ТМК после окончания обучения. В мероприятиях приняли активное участие амбассадоры проекта "Профессионалитет" – студенты партнерских колледжей, которые на наглядных примерах в доступной форме рассказывают школьникам о преимуществах новых образовательных программ.

"Профориентационная работа ТМК направлена на популяризацию рабочих профессий и инженерных специальностей, помощь школьникам в профессиональном самоопределении, ориентацию на изучение технических дисциплин, а также сопровождение талантливых ребят на всех уровнях образования для дальнейшего трудоустройства на предприятия компании. Благодаря этой деятельности школьники хорошо понимают перспективы развития, обучения и карьерного роста, которые может открыть перед ними ТМК. В 2022 году при поддержке компании 365 выпускников школ стали студентами проекта "Профессионалитет". Надеемся, что благодаря мероприятиям Единого дня открытых дверей в следующем году их будет еще больше", — подчеркнула заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом – директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

Основополагающая задача проекта "Профессионалитет" — комплексное изменение системы среднего профессионального образования, а также широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров по востребованным рабочим профессиям. В пяти регионах России при участии ТМК созданы образовательно-производственные кластеры металлургической отрасли. Развитие кластеров идет за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также компаний-участников. В 2022 году ТМК направила на реализацию проекта 80 млн рублей. В 2023 году сумма инвестиций составит 40 млн рублей. Ключевым показателем эффективности проекта является трудоустройство 85% выпускников на предприятия реального сектора экономики. Работу ТМК в рамках проекта "Профессионалитет" координирует Корпоративный университет TMK2U.