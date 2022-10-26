С правого берега Днепра в Херсонщине уехали уже 70 тысяч человек – врио губернатора

С правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра уехали уже более 70 тыс. человек, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Он также заявил, что запрет на въезд на правый берег Днепра в области будет продлен.

При этом сроки возвращения жителей правобережной части региона в свои дома Сальдо не назвал. По его словам, люди останутся на левом берегу или в других регионах России "пока не будет одержана победа".